O Barateiro Futsal enfrenta o São José-SP às 20h deste sábado, 13, no jogo de ida das quartas de final da Liga Feminina de Futsal (LFF). A partida será disputada no ginásio Poliesportivo Altos de Santana, em São José dos Campos (SP), e terá transmissão no YouTube da LFF.

O confronto coloca o Barateiro, quarto colocado da primeira fase, diante do quinto colocado. A equipe brusquense terminou a primeira fase com 25 pontos, obtidos em oito vitórias, um empate e três derrotas, com 35 gols marcados e 20 sofridos. Bella é a artilheira da competição, com 15 gols.

O São José se classificou com 18 pontos em cinco vitórias, três empates e quatro derrotas, com 27 gols marcados e 20 sofridos.

As duas equipes se enfrentaram na quinta rodada da primeira fase. O Barateiro venceu por 4 a 0 em Brusque, com dois gols de Erica, um de Júlia e outro de Ana Pimpim.

“Nós nos preparamos bem, recuperamos atletas que vinham de lesão e vamos com o grupo praticamente completo. Esperamos fazer um grande jogo. Que a gente consiga uma vantagem para o jogo de volta, para então conseguir a tão sonhada classificação para a semifinal”, comenta o técnico Esquerda.

