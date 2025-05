O Barateiro Havan Futsal enfrenta a APCEF Confiança-SE às 18h deste sábado, 10, no ginásio do Sesi de Brusque, pela terceira rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF). A entrada é franca.

O Barateiro continua com 100% de aproveitamento em 2025. Tem duas vitórias nos dois jogos até aqui pela LFF, diante do Londrina (3 a 1) e da Adef-DF (3 a 2). Na sexta-feira, 3, venceu o Tubarão fora de casa, no jogo de ida da Recopa Catarinense, por 6 a 0.

Do outro lado, a APCEF vem de derrotas para a Adef-DF (6 a 2) e para o São José-SP (3 a 1). É a atual vice-lanterna da competição.

Para a partida, o Barateiro conta com a volta da pivô Eveli Calou, que estava se recuperando de lesão e não jogou em Tubarão.

“É uma equipe nova na liga, estreante. Mas, com certeza, vem demonstrando um bom trabalho, mesmo com as duas derrotas (…) É realmente uma equipe forte, acredito que a gente vai ter dificuldades no jogo. Mas é como sempre gosto de falar: estamos nos preparando para isto. Estamos com duas vitórias na liga e, jogando em casa, quem sabe consigamos a terceira”, comenta o técnico Esquerda.

