Barateiro Havan Futsal joga neste sábado pela LFF; saiba como assistir

O Barateiro Havan Futsal visita a ADTB às 20h deste sábado, 14, no Furtadão, em Telêmaco Borba (PR), para fazer seu sexto jogo pela Liga Feminina de Futsal (LFF). A partida terá transmissão ao vivo no YouTube da competição.

A equipe brusquense vem de vitória por 4 a 0 em casa sobre o São José-SP, em 31 de maio, e está no terceiro lugar. Do outro lado, as anfitriãs venceram a Malgi-RS, atual vice-lanterna, por 2 a 1. A ADTB ocupa a quinta posição, somando três vitórias, um empate e duas derrotas.

O retrospecto entre as equipes é equilibrado na LFF. Em 2022, Barateiro e ADTB empataram em 0 a 0; a equipe brusquense venceu por 1 a 0 em 2023 e, em 2024, as paranaenses levaram a melhor, com vitória por 3 a 1.

A delegação brusquense inicia viagem nesta sexta-feira, 13.

