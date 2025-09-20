O Barateiro Havan Futsal perdeu para o São José-SP nos pênaltis na noite desta sexta-feira, 19, no Sesi, em Brusque, e está eliminado da Liga Feminina de Futsal (LFF) na quartas de final.

Uma partida extremamente disputada e com ótimo público no Sesi terminou em 2 a 2 no tempo normal, dois gols de Érica para o time brusquense e dois de Lígia para a equipe paulista. Após uma prorrogação sem gols, as visitantes conseguiram a classificação por 4 a 1 nas penalidades.

Primeira etapa

A equipe da casa abriu o placar ao exercer uma pressão nos primeiros minutos da partida. Com quase três minutos decorridos, Bella passou para Júlia, que, do lado direito, chutou cruzado. Erica, livre de marcação, completou para o gol, quase debaixo da linha: 1 a 0.

Faltando 2min11 para o intervalo, Meiriane errou a saída de bola após o desarme. Vanessa recuperou para o São José-SP e fez o passe para Jaqueline. Dentro da área, ela foi derrubada por Meiriane, em uma entrada de carrinho. A arbitragem marcou pênalti. Lígia cobrou bem e marcou o gol de empate.

Barateiro na frente

A partida esteve completamente aberta na segunda etapa, com as goleiras Luiza e Desirée sendo exigidas. Faltando 9min45 para o fim, Ana Pimpim fez boa jogada individual, mas foi desarmada. A bola, contudo, sobrou para Eveli Calou, que fez o passe para Erica anotar seu segundo gol na partida: 2 a 1. O time brusquense se aproximava de uma classificação inédita à semifinal da LFF.

Pouco depois, o São José-SP começou a fazer a utilização de goleira-linha. Em um momento de erro da equipe paulista, faltando 4min30, Bella mandou uma bomba de média distância. Não havia goleiro, mas Lígia, de cabeça, fez uma defesa salvadora para evitar o terceiro gol do Barateiro.

Empate

E no minuto seguinte, Lígia partiu em velocidade desde a defesa, em bela jogada individual, e chutou rasteiro, no canto direito de Luiza: 2 a 2.

O jogo pegava fogo, e o Barateiro pareceu ter sentido o gol, enquanto o São José retomava sua confiança. O técnico Esquerda pediu tempo para a equipe brusquense faltando 1min43.

Nos últimos instantes, o Barateiro voltou a ter mais controle, mantendo a posse de bola. Chegou a sofrer faltas perigosas, mas não conseguiu o terceiro gol. Era hora da prorrogação.

Definição

A prorrogação foi extremamente tensa, com boas oportunidades para ambos os lados. Contudo, não teve gols. Foi necessária a decisão nos pênaltis.

A capitã Vanessa abriu as cobranças para o São José e abriu o placar. A artilheira do Barateiro e da competição, Bella, parou na defesa de Desirée com a perna direita.

Jaque acertou sua cobrança para o São José, com a goleira Milena ainda conseguindo tocar na bola. Érica fez o primeiro gol do Barateiro: 2 a 1.

Aranda converteu o terceiro pênalti do São José, e Júlia bateu para fora.

Letícia chutou alto no canto e pôs números finais: 4 a 1 nos pênaltis, São José classificado.

