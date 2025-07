O Barateiro Havan Futsal perdeu por 2 a 1 para o Leoas da Serra neste domingo, 6, no ginásio Jones Minosso, em Lages, em seu nono jogo pela Liga Feminina de Futsal (LFF). Com o resultado, a equipe brusquense ocupa a quarta posição, com 19 pontos, atrás das lageanas nos critérios de desempate.

O placar foi aberto pelas leoas, com um chute cruzado de Laura e o desvio acidental de Eveli Calou, marcando gol contra. A reação do Barateiro foi imediata, com Bella marcando seu 13º gol na competição após ótima assistência de Vanessa, fazendo o pivô.

Ainda na primeira etapa, a fixa Milena Agostinho fez o segundo gol do Leoas da Serra.

O segundo tempo permaneceu equilibrado, mas o Barateiro parou na goleira Ágatha. Faltando quatro minutos para o fim, o técnico Esquerda acionou goleira-linha, mas o placar se manteve em 2 a 1 para o time de Lages.

Próximo desafio

O Barateiro faz uma pausa na LFF para disputar os Jogos Universitários Catarinenses, que serão realizados de 16 a 22 de julho em Criciúma. A equipe representará a Unifebe.

Pela LFF, o próximo compromisso está marcado para 26 de julho, sábado, às 20h15, contra o Taboão Magnus, fora de casa.

