Barateiro Havan Futsal recebe a Female pela LFF no Sesi; entrada é livre

O Barateiro Havan Futsal recebe a Female às 19h30 desta sexta-feira, 27, no ginásio do Sesi, em Brusque, pela oitava rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF). A entrada é franca.

A equipe brusquense vem de vitória por 3 a 1 sobre a ADTB, de Telêmaco Borba (PR), fora de casa. Em casa, segue com 100% de aproveitamento.

É a atual terceira colocada, com 15 pontos, empatado em pontos com o Leoas da Serra, quarto colocado. Uma triunfo nesta sexta-feira fará o Barateiro encostar na segunda posição, ocupada no momento pelo Taboão Magnus-SP.

Com cinco vitórias e uma derrota até aqui, tem 16 gols marcados e oito sofridos. A pivô Bella é a artilheira do Barateiro e da competição, com oito gols marcados.

A Female está no sexto lugar, com três vitórias, dois empates e duas derrotas, 14 gols marcados e 17 sofridos. A partida mais recente terminou com derrota por 6 a 0 para o Stein Cascavel-PR, em Chapecó.

Em jogos pela LFF, o Barateiro tem uma vitória, dois empates e duas derrotas diante da Female. As equipes fizeram confronto de ida e volta nas quartas de final de 2023, com as chapecoenses levando a melhor.

O último confronto entre as duas equipes foi pela final do Campeonato Catarinense de 2024, com o Barateiro vencendo por 5 a 2.

