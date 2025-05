Após conquistar a Recopa Catarinense, o Barateiro Futsal recebe o São José-SP neste sábado, 31, às 18h, no ginásio do Sesi, pela quinta rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF). O público terá acesso livre às arquibancadas.

O Barateiro é o terceiro colocado, com nove pontos obtidos em três vitórias e uma derrota. Do outro lado, o São José está em oitavo, com quatro pontos, em uma vitória, um empate e uma derrota.

O retrospecto recente entre as duas equipes favorece as paulistas: em 2022, o São José venceu por 3 a 2; em 2023 o Barateiro perdeu por 4 a 2. Mais recentemente, pela LFF de 2024, o confronto terminou empatado em 1 a 1.

“A gente sabe que será, novamente, um jogo difícil. É uma equipe que tem tradição no cenário nacional, que montou um plantel muito grande, muito bom, para brigar pelo título. Mas, ao mesmo tempo, como sempre gosto de falar: estamos nos preparando bastante nessa liga, estamos crescendo jogo após jogo”, comenta o técnico Esquerda.

“Então acredito que a gente consiga, sim, fazer um grande jogo dentro de casa. E manter os 100% de aproveitamento em casa dentro da liga, após a derrota contra o Stein-PR no último jogo. Agora, a vitória é importantíssima, com o apoio da torcida, para que a gente consiga se manter no topo da tabela”, finaliza.

