Barateiro Havan Futsal se apresenta para a temporada 2025

Elenco e comissão técnica do Barateiro Futsal se apresentaram nesta segunda-feira, 3, dando início às preparações para a temporada 2025. Foram realizadas avaliações físicas e uma reunião da equipe.

O técnico Esquerda segue no comando e conta com sete remanescentes do ano passado. Bella, Júlia, Kassi, Eveli Calou, Luiza, Meiriane e Vanessa renovaram seus contratos com o Barateiro.

Entre as novidades, estão a pivô Ana Kelly, a ala Érica e a goleira Mylena, que estam no Marechal Futsal-PR. Do futsal paulista, chegaram à equipe a pivô Rafa Sitta e a ala Mari, do Guerreiras Pinda, e a ala Jéssica Esquerdinha, da Ferroviária.

Em 2025, o Barateiro Havan Futsal tem a Liga Feminina de Futsal (LFF) como principal desafio, além dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), dos Jogos Universitários e competições menores.

