O Barateiro Havan Futsal disputa, a partir deste domingo, 28, a Taça Brasil, que será disputada em Cascavel (PR), de domingo, 28, a sábado, 4. A competição é a mais tradicional do futsal feminino brasileiro e reúne os campeões estaduais. A equipe brusquense, campeã catarinense de 2024, representa Santa Catarina.

Após a eliminação para o São José-SP nas quartas de final da Liga Feminina de Futsal, o Barateiro se prepara para enfrentar Praia Clube-MG, Celemaster-RS, Cianorte-PR e SERC-MS no Grupo B.

São 14 equipes divididas em três grupos. Para as semifinais, passam os três melhores de cada grupo e o segundo melhor colocado por índice técnico. Os finalistas garantem vaga na Supercopa de 2026, torneio que dá vaga na Libertadores.

Grupo A

Taboão Magnus-SP

SK Boa Esperança-ES

Adef-DF

Copag-TO

Maranhense-MA

Grupo B

Barateiro

Celemaster-RS

Cianorte-PR

Praia Clube-MG

SERC-MS

Grupo C

2004/UNIFTC-BA

Resenhas-GO

Serra Talhada-PE

Stein Cascavel-PR

Das 14 equipes, seis disputaram a Liga Feminina de Futsal (LFF) em 2025: Taboão Magnus, Adef, Barateiro, Cianorte, Resenhas e Stein Cascavel.

Agenda do Barateiro

Segunda-feira, 29, 20h – Praia Clube

Terça-feira, 30, 18h – Cianorte

Quarta-feira, 1º, 20h – Celemaster

Quinta-feira, 2, 12h – SERC

