Barateiro Havan Futsal se prepara para a Taça Brasil, que começa neste domingo
Competição será realizada em Cascavel de 28 de setembro a 4 de outubro
O Barateiro Havan Futsal disputa, a partir deste domingo, 28, a Taça Brasil, que será disputada em Cascavel (PR), de domingo, 28, a sábado, 4. A competição é a mais tradicional do futsal feminino brasileiro e reúne os campeões estaduais. A equipe brusquense, campeã catarinense de 2024, representa Santa Catarina.
Após a eliminação para o São José-SP nas quartas de final da Liga Feminina de Futsal, o Barateiro se prepara para enfrentar Praia Clube-MG, Celemaster-RS, Cianorte-PR e SERC-MS no Grupo B.
São 14 equipes divididas em três grupos. Para as semifinais, passam os três melhores de cada grupo e o segundo melhor colocado por índice técnico. Os finalistas garantem vaga na Supercopa de 2026, torneio que dá vaga na Libertadores.
Taboão Magnus-SP
SK Boa Esperança-ES
Adef-DF
Copag-TO
Maranhense-MA
Barateiro
Celemaster-RS
Cianorte-PR
Praia Clube-MG
SERC-MS
2004/UNIFTC-BA
Resenhas-GO
Serra Talhada-PE
Stein Cascavel-PR
Das 14 equipes, seis disputaram a Liga Feminina de Futsal (LFF) em 2025: Taboão Magnus, Adef, Barateiro, Cianorte, Resenhas e Stein Cascavel.
Segunda-feira, 29, 20h – Praia Clube
Terça-feira, 30, 18h – Cianorte
Quarta-feira, 1º, 20h – Celemaster
Quinta-feira, 2, 12h – SERC
