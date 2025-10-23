Barateiro Havan Futsal se prepara para estreia do estadual

Após dois vice-campeonatos, Taça Brasil e Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), a equipe do Barateiro Havan Futsal, de Brusque, se prepara para dar início ao Campeonato Catarinense Série Ouro.

A equipe brusquense enfrenta o Tubarão pela primeira rodada do estadual, nesta sexta-feira, 24, às 19h30, no ginásio do Sesi, com entrada franca, revivendo a final da Recopa Catarinense onde o Barateiro foi campeão.

O Tubarão já fez sua estreia na competição — foi derrotado pela equipe da Female por 5 a 2.

O outro jogo já realizado foi a vitória da equipe de Lages, as Leoas da Serra, sobre a Female por 4 a 0.

Após todos os jogos, as duas melhores equipes fazem a final do estadual, com jogo de ida e volta, ainda sem data confirmada.

Veja o calendário do time no estadual

Barateiro Havan Futsal x Tubarão – sexta-feira, 24, às 19h30, no ginásio do Sesi

Barateiro Havan Futsal x Leoas da Serra – quarta-feira, 5, às 19h, no ginásio do Sesi

Female x Barateiro Havan Futsal – domingo, 16, 19h, no ginásio da Unochapecó, em Chapecó

