Barateiro Havan Futsal termina a primeira fase da LFF com vitória
As quartas de final serão no mês de setembro
Jogando no ginásio Karosso, em Pelotas, Rio Grande do Sul, o Barateiro Futsal enfrentou a equipe gaúcha da Malgi, pela última rodada da primeira fase da Liga Feminina de Futsal.
No primeiro tempo, as catarinenses colocaram um bom ritmo no jogo, abrindo 2 a 0 com Eveli e Bella, que se isolou ainda mais na artilharia com 15 gols. O técnico da Malgi pediu tempo e a equipe da casa voltou mais intensa na partida, Ivana e Karina empataram para as gaúchas.
Faltando 4 minutos para o final da primeira etapa, Pimpim acertou um belo chute de fora da área para colocar as catarinenses novamente na frente. Eveli fez um belo trabalho de pivô e Érica acertou um chute na gaveta para finalizar o primeiro tempo em 4 a 2.
Na segunda etapa, o Barateiro fez o quinto gol com a Eveli, após uma boa jogada individual. Estouradas em faltas faltando 5 minutos para o final da partida, a Malgi colocou goleira linha para intensificar as jogadas e tentar a sexta falta.
Pietra minuiu para a equipe de Pelotas e faltando 1 minuto e 30 para o final da partida, o Barateiro fez a sexta falta, Ivana foi para a batida mas a goleira Mylena defendeu para as brusquenses e, assim terminou a partida, Barateiro 5 a 3.
O Barateiro terminou em 4º lugar com 25 pontos. Com um empate em Goiás, o São José terminou em 5º lugar e será o adversário das catarinenses nas quartas de final da Liga Feminina de Futsal. O primeiro jogo será em São José dos Campos, São Paulo, no dia 13 de setembro, o segundo jogo será no ginásio do SESI Brusque, no dia 19 de setembro.