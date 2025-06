Barateiro Havan Futsal vence a ADTB fora de casa pela LFF

O Barateiro Havan Futsal venceu a ADTB por 3 a 1 neste sábado, 14, no Furtadão, em Telêmaco Borba (PR), em seu sexto jogo pela Liga Feminina de Futsal. Com o resultado, a equipe brusquense ocupa a segunda posição, empatado em 15 pontos com o Leoas da Serra, mas com um jogo a menos.

No primeiro tempo, o Barateiro começou pressionando a equipe da casa, criando boas chances. Contudo, a goleira Carol fazia boas defesas para evitar a abertura do placar. Até que Bella abriu 2 a 0 com gols em sequência.

Ainda na primeira etapa, o Barateiro perdeu a goleira Mylena, expulsa por lance de mão fora da área. A ADTB partiu para cima, em busca do empate, mas esbarrou na goleira Luiza.

Faltando três minutos para o fim, com as anfitriãs utilizando goleira-linha, Bella fez seu terceiro gol na partida, aproveitando o gol vazio. A ADTB só diminuiu a desvantagem faltando 40 segundos para o fim, com gol de Laysa.

O próximo jogo do Barateiro é contra a Female/Unochapecó, em 27 de junho (sexta-feira) às 19h30, no Sesi de Brusque.

