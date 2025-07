O Barateiro Havan Futsal venceu a Unidep Pato Branco-PR por 4 a 2 na noite desta quarta-feira, 2, no ginásio do Sesi, em Brusque, em seu oitavo jogo pela Liga Feminina de Futsal (LFF). Bella (três vezes) e Ana Pimpim marcaram para o time brusquense, enquanto Campra e Giseli descontaram para as paranaenses.

Com o resultado, a equipe brusquense ocupa o segundo lugar, com 19 pontos em oito partidas. Tem uma a mais que o Taboão Magnus-SP, terceiro colocado com 18 pontos.

O placar foi aberto com 13 minutos decorridos: Bella partiu em contra-ataque, tabelou com Eveli Calou e completou para as redes com o gol aberto.

Em busca do empate, a Unidep construiu bons ataques, mas parava na goleira Luiza. A vantagem foi ampliada por Bella com seis minutos decorridos da segunda etapa. A camisa 12 fez o passe para Rafa Sitta, que fez bem o pivô e a devolução. De primeira, Bella chutou firme, de frente para o gol: 2 a 0.

Faltando sete minutos para o fim do jogo, Bella recebeu passe de Ana Pimpim no contra-ataque e finalizou na saída da goleira: 3 a 0. Foi seu terceiro gol na partida e o 12º na competição, mantendo-se na artilharia isolada.

O quarto gol saiu logo na sequência, quando a Unidep havia acionado goleira Linha. Ana Pimpim recebeu a bola na entrada de sua própria área e chutou direto, encobrindo a defesa adversária para marcar um golaço: 4 a 0.

A Unidep descontou faltando 3min30, após boa troca de passes, para Campra finalizar de dentro da área brusquense. No último minuto, Rúbia fez um passe rápido para encontrar Giseli, livre de marcação na área. Ela completou de primeira, dificultando a chegada da goleira Luiza.

Próximo jogo

O Barateiro enfrenta as Leoas da Serra às 15h deste domingo, 6, no ginásio Jones Minosso, em Lages.

