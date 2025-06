Barateiro Havan Futsal vence o São José-SP e segue 100% em casa na LFF

O Barateiro Havan Futsal venceu o São José-SP com uma goleada de 4 a 0 na noite deste sábado, 31, no ginásio do Sesi, pela quinta rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF). Com o resultado, a equipe chega a 12 pontos segue com 100% de aproveitamento jogando em Brusque.

No primeiro tempo, o Barateiro abriu 2 a 0, primeiro com Érica, e depois com Júlia, em chute forte de fora da área. A segunda etapa teve gols de Érica e Ana Pimpim.

O próximo confronto é contra a ADTB, em Telêmaco Borba (PR), em 14 de junho, sábado, às 20h. As adversárias têm quatro partidas até aqui, com uma vitória, um empate e duas derrotas, ocupando provisoriamente a oitava posição.

“Hoje, novamente, a torcida nos apoiou o tempo todo. (…) Foi uma vitória muito importante para nos colocar no topo da tabela novamente. É por isso que a gente tá brigando. Tivemos uma derrota para o Stein e acho que esta vitória nos dá confiança novamente para a sequência da competição”, comenta o técnico Esquerda.

