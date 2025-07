Barateiro Havan Futsal visita o Taboão Magnus pela LFF

O Barateiro Havan Futsal enfrenta o Taboão Magnus às 20h deste sábado, 26, no ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra (SP), pela 11ª rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF). A equipe brusquense tenta a vitória sobre o melhor ataque da competição para subir ao terceiro lugar. É possível assistir à partida pelo YouTube da liga.

Barateiro e Taboão tem as artilheiras da Liga Feminina de Futsal. Bella marcou 13 dos 22 gols do time brusquense até aqui, enquanto Paola tem 11 gols pelo adversário.

Com seis vitórias, um empate e duas derrotas, a equipe brusquense ocupa a quarta posição. Após a partida contra o Taboão, terá pela frente o Resenhas-GO (atual sexto colocado) e o Malgi-RS (atual 12º) para encerrar a participação na primeira fase.

Após a derrota por 2 a 1 para o Leoas da Serra em Lages, o Barateiro disputou os Jogos Universitários Catarinenses (JUCs). Representou a Unifebe e foi campeão, conquistando o título em final contra a Uniplac, de Lages, nesta segunda-feira, 21.

“É sempre um jogo difícil. Mas, ao mesmo tempo, estamos entre os quatro primeiros. Queremos permanecer entre os quatro, e é um jogo que pode nos colocar até em colocação melhor. Vamos com força máxima para o jogo. Ainda não temos o retorno da Kassi, com lesão, mas o restante do grupo está correspondendo bem”, avalia o técnico Esquerda.

Taboão

O Taboão Magnus soma 48 gols marcados, em uma média superior a cinco por partida. Registrou a maior goleada desta edição até aqui, com um 11 a 1 sobre a Female em Chapecó. Tem oito vitórias e uma única derrota, sofrida para o Leoas da Serra em maio, em Lages (SC).

A equipe chega embalada para enfrentar o Barateiro. Vem de vitóriaa por 6 a 2 sobre o Londrina em casa e, nesta quarta-feira, 23, aplicou 6 a 0 sobre o São José-SP nas quartas de final da Copa do Brasil.

O time paulista tenta alcançar a liderança, mas precisará, além da vitória, de um tropeço do Stein Cascavel-PR diante do Resenhas.

Último confronto

O último encontro entre Barateiro e Taboão Magnus teve goleada do time brusquense: vitória por 6 a 2 em Luiz Alves. Em novembro, o Taboão se sagraria campeão daquela edição da LFF.

