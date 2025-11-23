Barateiro representa Brusque na final do futsal feminino nos Jasc; saiba como assistir

Representando Brusque, o Barateiro Havan Futsal venceu neste sábado, 22, a equipe de Lages nas semifinais dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), em Chapecó.

O primeiro tempo foi equilibrado. Petuxa abriu o placar com 9 minutos de jogo. O Barateiro chegou mais vezes ao gol adversário mas parou na goleira Agatha. Faltando 50 segundos para acabar o primeiro tempo, Jéssica deu uma assistência para Érica empatar a partida.

Na segunda etapa, Petuxa novamente fez 2 a 1. Érica empatou e Jéssica fez ótima jogada individual para colocar Brusque na frente do marcador, fazendo 3 a 2. Faltando cinco minutos para o fim da partida, Júlia deixou tudo igual para as lageanas, levando a partida para os pênaltis.

Na decisão das penalidades, Brusque venceu por 4 a 3, com destaque para as goleiras Mylena e Luiza que defenderam dois pênaltis, uma cada. Jéssica, Érica, Bella e Eveli fizeram para o Barateiro.

A equipe encerrou a primeira fase com 100% de aproveitamento na fase de grupo, com três jogos e três vitórias. Nas quartas de final, o Barateiro venceu a equipe de Criciúma.

A grande final será neste domingo, 22, às 10h, no ginásio Unochapecó, contra a equipe da casa, Chapecó. O jogo terá transmissão no Youtube da Fesporte.