Barateiro Unifebe, de Brusque, está na final dos Jogos Universitários

O Barateiro Havan Futsal, que representa a Unifebe, se classificou nesta quinta-feira, 16, para a final dos Jogos Universitários Brasileiros, em Natal, no Rio Grande do Norte.

A equipe brusquense e a Unifor, do Ceará, fizeram um grande jogo na semifinal. A primeira etapa terminou empatada em 1 a 1. O gol do Barateiro foi marcado por Érica e Flávia Mayane marcou para as cearenses.

No segundo tempo, Érica novamente fez um golaço após grande jogada coletiva. Jéssica fez o terceiro para as catarinenses. Flávia Mayane marcou novamente para a Unifor, mas não foi o suficiente para evitar a derrota por 3 a 2.

A grande final será nesta sexta-feira, 16, às 10h30, contra a equipe do São José, que representa a Unip (SP).

