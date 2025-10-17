Barateiro Unifebe é vice-campeão do Jogos Universitários Brasileiros

O Barateiro Unifebe ficou com o vice-campeonato dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) após perderem a final nesta sexta-feira, 17, em Natal, no Rio Grande do Norte.

A equipe de Brusque foi derrotada pela Unip (SP) por 3 a 2. Na primeira etapa, as equipes se estudaram e criaram boas chances. Leti Bittar abriu o placar para as paulistas.

Aos 4 minutos do segundo tempo, o Barateiro teve um pênalti e Bella converteu para empatar a partida. Um minuto depois, Eveli virou para as catarinenses. Faltando 6 minutos para o final da partida, Poli fez o segundo e, faltando 3 minutos, fez o terceiro para São José e assim terminou a partida.

A equipe brusquense agora se prepara para a primeira partida do estadual que será na próxima sexta-feira, 24, às 19h30, no ginásio do Sesi contra a equipe do Tubarão.

