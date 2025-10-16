Barateiro Unifebe está na semifinal do Jogos Universtiários Brasileiros
A semifinal será nesta quinta-feira, 16, contra a equipe do Ceará, Unifor, às 10h30
A equipe do Barateiro Havan Futsal está em Natal, Rio Grande do Norte, disputando o Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) representando a Unifebe e está na semifinal da competição.
Na fase de grupo, o time somou sete pontos, um empate por 2 a 2 contra a equipe do Paraná, uma vitória por 10 a 1 contra a equipe do Rio de Janeiro e finalizou com uma vitória sobre a equipe do Distrito Federal por 4 a 1.
Assim, terminou líder da chave B e enfrenta o segundo colocado do Grupo A, a equipe do Ceará, Unifor, às 10h30, nesta quinta-feira, 16. A outra semifinal será entre a Unip (SP) e a Unicesumar (PR).
