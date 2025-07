Barateiro Unifebe Futsal é campeão dos Jogos Universitários Catarinenses

O Barateiro Futsal conquistou, nesta segunda-feira, 21, seu terceiro título dos Jogos Universitários Catarinenses (JUCs) ao vencer a Uniplac, de Lages, por 2 a 1 no ginásio da Unesc, em Criciúma. A equipe brusquense representou a Unifebe.

Com a conquista, o Barateiro se classifica aos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que terão o torneio de futsal feminino realizado no fim do ano.

Em uma partida muito disputada, os gols saíram no segundo tempo. Érica roubou a bola da goleira Ágatha e acertou um belo chute para abrir o placar. A Uniplac chegou ao empate com Petuxa.

Faltando três minutos para o fim da partida, Eveli Calou marcou o gol do título para o Barateiro.

O técnico Esquerda celebra a conquista e a possibilidade de representar, pela primeira vez, a Unifebe em um evento nacional. Quando foi vice-campeão dos JUBs em 2024, o Barateiro era o time da Uniasselvi.

“Muito feliz pelo título, pela semana toda de competição, representando o Barateiro, a Unifebe. E acredito que foi uma semana muito produtiva. (…) É comemorar, foi um jogo muito difícil a final. Esperávamos isso”, relata.

A campanha do título

Fase de grupos

Unifebe 2×1 Uniplac

Unifebe 7×0 Univinte

Unifebe 9×0 Univali

Semifinal

Unifebe 14×0 Udesc

Final

Unifebe 2×1 Uniplac

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: