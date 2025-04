Com uma estrutura diferenciada, artistas de renome e uma equipe dedicada a oferecer o melhor para o público, a Barbieri Shows e Eventos se consolidou como uma das maiores referências no cenário de eventos de Gaspar e região.

“Para quem busca uma festa de qualidade, com segurança, conforto e uma experiência única, a Barbieri é a escolha certa. A gente entrega o que promete. A gente faz o show acontecer de um jeito diferente”, conclui Mari.

Só Para Elas

Sempre em busca de inovação, a produtora Barbieri Shows e Eventos traz para Gaspar, no dia 18 de julho, o Barbieri Só Para Elas.

O evento, exclusivo para o público feminino, promete uma noite cheia de diversão e um ambiente único no restaurante Questão de Gosto.

Com atrações imperdíveis, a noite será marcada por muita energia e boa música: o Grupo Sem Abuso vai agitar com o melhor do pagode, Kamila Ferraz vai emocionar com seu sertanejo de arrepiar, e o DJ Ted vai manter a pista em alta, sem deixar a animação cair.

Não fique de fora dessa festa única, repleta de vibração e exclusividade! Reserve já seu lugar e garanta sua participação nesse evento incrível.

Para reservas e mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: (47) 9 9286-0828.