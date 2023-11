Barco de pesca de Itajaí com seis tripulantes desaparece em alto mar

Um barco de pesca de Itajaí está desaparecido em alto-mar desde o dia 4 de novembro. O último alerta de localização foi na costa do Rio Grande do Sul. A embarcação, chamada de “Manuela Simão”, tinha seis tripulantes.

A Marinha do Brasil (MB) faz buscas na região ao sul do Cabo de Santa Marta, em Laguna. O órgão foi notificado sobre o caso no último domingo, 12.

A embarcação saiu de Itajaí no dia 18 de outubro e tinha previsão de retornar no último sábado, 11.

Estavam na embarcação o armador e mestre Madson Orlando Simão e os tripulantes João Maricelo Matos Santana, Rafael Matos Santana, Elizandro Rodrigues Silveira, Arildo Honorato e Edmar Marcelino Ribeiro.

Leia também:



1. VÍDEO – Cheia do rio Itajaí-Mirim arrasta carro em Vidal Ramos

2. Hospital Azambuja realiza cirurgia cardíaca inédita no Vale do Itajaí

3. VÍDEO – Após chuvas, pontos de alagamento são registrados em Vidal Ramos nesta quinta-feira

4. Criança de 3 anos morre afogada em piscina no Oeste catarinense

5. Motociclista fica ferido após atingir cachorro na rodovia Antônio Heil

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: