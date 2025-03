‘Barco voador’: governo de Santa Catarina planeja utilizar veículo subaquático para desafogar trânsito na BR-101 no Litoral

O governo de Santa Catarina planeja utilizar um veículo subaquático como maneira de desafogar o trânsito na BR-101, em especial na região de Balneário Camboriú e no Litoral Norte. O ‘barco voador’, como é conhecido, pode chegar a 300 km/h e conter 12 passageiros.

A iniciativa Seaglider Brasil será apresentada pela Secretaria Executiva de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos (SAI-SC) à Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) na próxima terça-feira, 18.

O governador Jorginho Mello firmou um Memorando de Entendimento com a Regent, empresa responsável pela fabricação desse equipamento, com o objetivo de desenvolver o novo modal de transporte no estado e transformar o estado em um centro de inovação em mobilidade elétrica. Santa Catarina é o primeiro estado o Brasil a aderir aos Seagliders.

O ‘barco voador’

Com capacidade para até 12 pessoas e uma potência impressionante, o Seaglider pode alcançar até 300 km/h. O modelo é totalmente elétrico, com uma bateria que garante autonomia de até 300 km.

A tecnologia, desenvolvida nos Estados Unidos, já é utilizada no Havaí, onde passagens em fase de teste custam cerca de 30 dólares para voos de ida entre O’ahu e Maui ou Kaua’i, com a operação da Mokulele Airlines, o que equivale a aproximadamente R$ 173,60 na conversão atual.

O protótipo Viceroy Seaglider, que transporta 12 passageiros, possui 55 pés de comprimento e 65 pés de envergadura, sendo a maior máquina voadora totalmente elétrica já construída e marcando um novo conceito de transporte.

A embarcação de alta velocidade opera exclusivamente sobre a água em três modos: flutuando no casco, deslizando acima das ondas com hidrofólios e voando em efeito solo, mantendo uma distância entre 9 e 18 metros da superfície da água, o que proporciona um voo ágil e rápido.

Diferente dos hidroaviões, aerobarcos e hovercrafts, que se deslocam usando um “colchão de ar”, os Seagliders têm asas semelhantes às de aviões e motores poderosos para decolagens em baixas altitudes. Este barco voador, com aparência de aeronave, se mantém estável a altitudes entre 9 e 18 metros sobre a água.

O modelo Viceroy Seaglider, por exemplo, pode transportar até 12 passageiros e dois tripulantes, além de suportar até 1,6 mil kg de carga. Ele é capaz de voar por até 300 km, mantendo uma velocidade de cruzeiro de 300 km/h.

A empresa afirma que esses números de autonomia são baseados na tecnologia atual das baterias, mas à medida que a tecnologia evolui, os modelos podem superar esses limites.

O primeiro voo de um protótipo com um quarto do tamanho do modelo original ocorreu em setembro de 2022. Em abril de 2023, foi apresentada uma maquete em escala real do Viceroy Seaglider, com cerca de 20 metros de envergadura. A empresa também mencionou que o modelo poderá ser ampliado para versões com até 150 lugares no futuro.

