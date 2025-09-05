O peso que a Copa Santa Catarina terá para o Barra dependerá muito do que ocorrer contra o Cianorte, na Arena Barra, neste domingo, 6. É o jogo de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, após um empate sem gols no Paraná.

Se vencer no tempo normal ou nos pênaltis, o Pescador conquistará o acesso à Série C. Portanto, poderá ter a Copa Santa Catarina como um estágio de preparação para 2026, com perspectiva de vaga para a Copa do Brasil. Mas, se perder, a competição estadual será prioridade para poder disputar a Série D em 2026. Afinal, com o nono lugar no Catarinense de 2025, o clube ficou sem calendário nacional garantido para o ano seguinte.

Caso conquiste o sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Barra terá que conciliar as duas competições, com a semifinal da Série D e as primeiras rodadas da Copa SC.



Barra Futebol Clube

Balneário Camboriú

Fundação: 18 de janeiro de 2013

Estádio: Arena Barra FC (próprio – Itajaí)

Material esportivo: marca própria

Presidente:

Técnico: Eduardo Souza

Títulos: 1 Catarinense Série B (2021) e 1 Catarinense Série C (2015)

Material esportivo: marca própria

Catarinense 2025: 9º

Campeonato Brasileiro 2025: Série D (quartas de final – em andamento)

Copa SC 2024: 6º

Escolha um clube

Grupo A



Grupo B



Grupo C

Grupo D

Página inicial do guia

Foto: Barra está perto do acesso à Série C do Brasileiro | Tiago Winter/Barra FC

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

