Barra protocola pedido de impugnação de jogo contra Caravaggio e pede paralisação do Campeonato Catarinense 2025

O Barra Futebol Clube protocolou na Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC), no fim da tarde desta terça-feira, 27, o pedido de impugnação da partida contra o Caravaggio pela última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense após ter um gol invalidado após o fim do jogo, o que garantiu a classificação do Joinville Esporte Clube (JEC) às quartas de final. O clube pede a paralisação imediata da competição.

Segundo apurou o jornal O Município Joinville, a decisão do TJD-SC sobre o caso deve ser realizada ainda nesta quarta-feira, 28.

Alegações

A reportagem do jornal O Município Joinville teve acesso ao documento assinado pelos advogados Michel Asseff Filho e João Marcello Costa, contratados para representar o Pescador no caso. O Barra faz considerações à regra cinco do futebol, que diz que o árbitro tem a prerrogativa de mudar o resultado de um jogo, mesmo após encerrar o confronto, se ainda estiver no gramado.

O clube alega que a regra sofreu mudanças ao longo dos últimos dez anos com a implantação do VAR no futebol. Com isso, diz que a possibilidade de revisão de uma decisão após o encerramento da partida somente é aplicável às partidas em que há disponibilidade do árbitro de vídeo, algo que não ocorreu no duelo entre Barra e Caravaggio.

“A decisão de anular o gol após o término da partida, sem que fosse apresentado fundamento jurídico ou técnico para tanto, configura uma clara violação do regulamento da competição e dos princípios basilares da justiça desportiva. A validação do gol, anteriormente realizada de maneira inequívoca, não foi acompanhada de nenhum erro ou de qualquer outra circunstância que justificasse sua posterior anulação e a alteração do resultado da partida”, opinam.

Leia também:

1. Registros da história da cidade, cartões postais são catalogados na Casa de Brusque

2. Monitoramento de obras, falta de agentes e estrutura comprometem atuação da GTB em Brusque

3. Árvores em barranco no Limoeiro causam transtornos a moradores há anos em Brusque

4. Abel Moda Vôlei enfrenta o Sesc Flamengo na Arena Brusque

5. Câmara aprova projeto que isenta entidades sem fins lucrativos do pagamento de impostos em Brusque

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: