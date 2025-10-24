Em meio à exuberância dos morros revestidos pela densa mata e ao fluxo sereno do rio Itajaí-Mirim, o local destinado à construção da futura barragem de Botuverá ainda conserva a tranquilidade típica das paisagens do interior.

O bairro Barra da Areia, pois, envolto por vastas áreas de vegetação nativa e propriedades familiares, expressa a generosidade da natureza em sua forma mais genuína.

O relevo ondulante, o murmúrio das águas e a imponência das serras compõem então um cenário de beleza singular, prestes a compartilhar espaço com uma das obras mais aguardadas da região.

Investimento na barragem

Com efeito, o governo estadual lançou o edital que prevê investimento superior a R$ 156 milhões para a construção da estrutura destinada a conter cheias no Médio Vale do Itajaí.

O projeto, elaborado com base em estudos da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), prevê uma barragem de concreto com 40 metros de altura e capacidade para reter mais de 20 milhões de metros cúbicos de água.

A expectativa é que a empresa responsável pela execução seja conhecida até dezembro de 2025.

Barragem gera apreensão

Nesse contexto, o anúncio reacendeu antigos debates na comunidade local. Os moradores de Barra da Areia, que vivem no entorno do ponto de construção, demonstram apreensão quanto ao futuro acesso às propriedades e à preservação de suas rotinas.

Embora reconheçam a importância da obra, pedem garantias de que uma nova estrada seja construída antes do início dos trabalhos.

A principal preocupação é que o atual caminho, situado na área do reservatório, se torne inviável.

O prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky, tem se colocado como intermediador entre os anseios da população e o governo estadual.

De acordo com o gestor, o diálogo é essencial para que a comunidade não seja deixada à margem do desenvolvimento.

A Defesa Civil, por sua vez, afirma que analisa alternativas técnicas para manter a mobilidade e reduzir os impactos sobre os moradores do bairro.

A beleza do local

Ademais, o local escolhido para a barragem, além de estratégico para a contenção de cheias, impressiona pela riqueza natural.

Além do protagonismo do rio, encostas cobertas de vegetação e o silêncio característico do interior compõem um cenário de rara harmonia.

Em breve, parte dessa paisagem dará espaço à engenharia e à promessa de segurança, mas, por ora, o que predomina é a imponência da natureza em seu estado mais puro.

As belas fotos

Ao fim da edição, após os anúncios, a galeria de imagens que acompanha esta reportagem assume então o protagonismo.

Assim, as fotografias revelam, com precisão e sensibilidade, aquilo que as palavras não alcançam — a beleza imponente do lugar onde, em breve, natureza e engenharia se encontrarão.

Cenas antes da barragem

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

