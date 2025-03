Barragem de Botuverá é discutida durante reunião entre secretário de Defesa Civil de SC e prefeito

O secretário de Defesa Civil de Santa Catarina, Mário Hildebrandt, esteve em Botuverá na sexta-feira, 28, e se reuniu com o prefeito Victor Wietcowsky (PP). A construção da barragem estava em pauta.

De acordo com a prefeitura, Victor recebeu um panorama sobre o andamento das tratativas para que a obra saia do papel. O prefeito é crítico à construção da estrutura, e alega que o governo do estado apresenta poucas informações ao município.

“A administração colocou em pauta os problemas sociais que a construção vai gerar e pediu apoio do estado para que questões como segurança pública, habitação, saúde, educação e infraestrutura sejam discutidas antes de qualquer movimentação da construção”, afirma Victor.

Além disso, durante o encontro, foram discutidos temas relacionados à atuação da Defesa Civil no município, incluindo sugestões de aprimoramento e processos que possam otimizar o trabalho local. Victor também solicitou recursos para melhor estruturar a Defesa Civil da cidade.