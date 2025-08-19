Em meio às montanhas cobertas pela densa vegetação do Parque Nacional da Serra do Itajaí, o bairro Barra da Areia, em Botuverá, então revela paisagens de rara beleza.

*Confira a galeria de fotos exposta no fim desta edição

Ali, o rio Itajaí-Mirim assume o papel de protagonista, serpenteando por áreas de vegetação exuberante e revelando cenários que evocam tranquilidade e equilíbrio natural.

Embora seja reconhecida por sua vocação para o turismo ecológico e contemplativo, essa área bucólica também se prepara para integrar uma solução estrutural.

A barragem de Botuverá

Nesse sentido, a iniciativa é voltada à contenção das cheias que, em determinados períodos, afetam Botuverá, Brusque e Itajaí.

Com efeito, o projeto da barragem, aguardado há mais de uma década, começa a dar sinais concretos de avanço.

Avanço no projeto

Em agosto de 2025, a Defesa Civil de Santa Catarina anunciou, em um novo sinal de progresso, a reabertura do edital de licitação para a construção da barragem.

Com isso, abre-se caminho para o início das obras já no primeiro semestre de 2026.

Segundo as expectativas, a execução da infraestrutura deverá ocorrer ao longo de dois anos. Caso não haja intercorrências, estima-se, portanto, que a entrega possa ser concluída até meados de 2028.

Ademais, o projeto consolida-se como um marco na gestão de riscos climáticos da região, promovendo o equilíbrio entre desenvolvimento e responsabilidade ambiental.

Botuverá em foco

Como complemento visual, imagens aéreas capturadas por drone, aliadas a cenas feitas em solo, destacam a grandiosidade do local e sua integração com a natureza.

Por fim, no fim desta edição, uma galeria especial reúne registros que revelam diferentes perspectivas da área destinada à barragem de Botuverá.

Com isso, a seleção vem proporcionar uma visão direta e objetiva da região e do impacto transformador à vista desta obra.

*Acompanhe a galeria mais adiante.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique nos banners e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. GALERIA – Confira os destaques da festa que então uniu fé e tradição em Brusque

2. Guabiruba então vive noite de fé e devoção na 3ª Noite Vocacional; veja como foi

Botuverá e seu tesouro natural

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK