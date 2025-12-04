A barragem do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), situada entre os bairros Guarani e Jardim Maluche, em Brusque, tornou-se recentemente um dos pontos mais admirados da cidade.

A abertura da nova Beira Rio, que acompanha a margem direita do rio Itajaí-Mirim neste trecho, ampliou a visibilidade da paisagem e transformou o local em referência para registros fotográficos.

Nesse contexto, a queda d’água passou a compor o cenário de fundo das imagens captadas por transeuntes, consolidando-se como mais um atrativo urbano desde a liberação do trânsito, ocorrida em outubro de 2025.

Barragem em evidência

Ademais, a intervenção viária trouxe à tona um espaço que permanecia pouco explorado, mas que agora se apresenta como cartão de visita natural da região.

Sobretudo, a beleza do conjunto paisagístico evidencia a integração entre infraestrutura e meio ambiente.

Por fim, a nova Beira Rio, ainda em fase de implantação definitiva, apenas amplia a visibilidade da barragem ao oferecer um ponto privilegiado de contemplação, que já se tornou parada obrigatória para quem transita pela área.

Barragem em fotos

As imagens aéreas e em solo revelam a imponência da barragem e a harmonia dos novos trechos da via, oferecendo ao público uma visão privilegiada da paisagem.

Com efeito, a publicação busca proporcionar ao leitor a oportunidade de conhecer de perto um espaço que, até então, permanecia oculto.

A galeria, pois, apresenta registros que destacam a beleza natural e a transformação urbana, reforçando o valor deste novo ponto de referência em Brusque.

Cenários na barragem

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

