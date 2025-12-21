Base da PM no Morro do Matadouro, em Itajaí, é atacada com fogos de artifício

A base da Polícia Militar no Morro do Matadouro, em Itajaí, foi alvo de ataques neste sábado, 20. A polícia trata o caso como tentativa de homicídio contra agente público. Fogos de artifício atingiram a base da PM.

O morro fica no bairro Nossa Senhora das Graças, ao lado da Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Uma base da polícia está instalada no local desde o início do ano, com objetivo de reduzir a criminalidade na região.

Em meio aos ataques, policiais identificaram a residência em que os fogos de artifício tinham origem. O autor dos disparos correu em direção à equipe policial com os fogos em mãos. Então, a PM efetuou um disparo com armamento menos letal.

O autor recebeu atendimento médico. Na laje da residência, foi abordado ainda um outro homem, em que foram localizados 11 fogos de artifício. No quarto do primeiro autor, foram encontradas drogas. Ambos os suspeitos foram detidos.

