Os Jogos Comunitários de Brusque tiveram a primeira semana de julho terminando com partidas no torneio de basquete masculino e bocha raffa vollo nesta quarta-feira, 4. Desde segunda-feira, 2, foram realizados confrontos também de vôlei, futebol suíço, basquete e bocha masculina.

No Grupo B do basquete masculino, o São Luiz venceu com autoridade o Azambuja, por 59 a 35. O Centro, um dos favoritos na modalidade, obteve vitória de margem ainda maior: 72 a 13. As partidas foram realizadas nesta quarta-feira, 4, na Arena Brusque.

Na mesma noite, teve sequência o torneio masculino de bocha raffa Guarani e Centro venceram Águas Claras e Limoeiro, respectivamente, por W.O. O outro jogo teve as equipes entrando na cancha, com placar em 12 a 8 para o Primeiro de Maio na Associação Santa Rita.

O chefe de esportes comunitários da Fundação Municipal de Esportes (FME) de Brusque, José Carlos Costa, explica que as rodadas às segundas, terças e quartas-feiras, com competições pontuais no fim de semana, são agendadas para evitar sobrecarga aos líderes comunitários.

“Estamos com essa nova proposta e vem dando certo. As competições estão bem distribuídas e isso torna mais leve para o pessoal participar, além de dar um engajamento maior nas competições”.

