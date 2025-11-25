Basquete masculino e vôlei feminino de Brusque vencem na estreia dos Jasc

A equipe de Brusque do basquete masculino entrou em quadra pela primeira vez nesta segunda-feira, 24, vencendo com facilidade a equipe de Tubarão, com placar de 106 a 59.

O time controlou o jogo de início ao fim, com destaque para o atleta Samuel, que acertou várias cestas de três pontos.

O técnico da equipe, Durval Cunha, fez uma avaliação do jogo e falou da expectativa para a sequência da competição.

“É sempre importante começar os Jasc com uma vitória. A gente conseguiu rodar bem a nossa equipe. A expectativa é a nossa equipe crescer cada dia mais. A gente sabe também que a gente tem uma chave difícil contra Joaçaba, e a gente tem que pensar um jogo de cada vez pra gente tentar sair bicampeão dos Jogos Abertos,” esclareceu.

Vôlei feminino vence com autoridade

O vôlei feminino de Brusque, representado pela equipe da Abel Moda Vôlei, também começou com o pé direito sua participação nos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) nesta segunda-feira.

A equipe brusquense venceu o time de Nova Trento por 3 sets a 0, com placar de 25×19, 25×18 e 25×16. Conseguindo controlar toda a partida, Brusque não ficou em nenhum momento atrás do placar. A primeira rodada ocorreu no ginásio da Unoesc, em Chapecó.

O técnico da equipe, Eder Ramos, falou sobre esse início de competição. “A gente sabia que não ia ser um jogo fácil. Era o primeiro jogo das duas equipes, então tem o fator ansiedade também. A gente começou um pouquinho mais ansioso, mas conseguimos gerenciar bem, demos esse primeiro passo no campeonato para classificar para próxima fase”, disse.

O time volta à quadra nesta terça-feira, 25 contra a equipe de Xanxerê, às 15h, também no Ginásio da Unoesc.

Empate do futebol feminino

A Arena Condá, palco do acesso da Chapecoense na Série A no domingo, 23, recebeu na tarde de segunda-feira o empate em 0 a 0 da equipe feminina de futebol de Brusque com Chapecó, em jogo válido pela primeira rodada dos Jasc.

A equipe de Brusque jogou melhor os dois tempos, controlando mais a bola e tendo mais posse, conseguindo armar jogadas principalmente pelo lado esquerdo e levando grande perigo ao gol adversário. O time de Chapecó fez de tudo para segurar o placar e oferecia pouco perigo ao time de Brusque, mas mesmo jogando melhor, as brusquenses não conseguiram abrir o placar.

O técnico brusquense, Dorimar de Jesus, avaliou a partida. “A nossa equipe respondeu bem, tudo aquilo que a gente planejou taticamente e tecnicamente. Esse jogo com Chapecó era um confronto direto nosso, então, vamos valorizar esse empate, porque é uma equipe grande, forte, vencedora e nós jogamos de igual pra igual”.

O time volta a campo nesta terça-feira, 25, contra a equipe de Criciúma, às 14h45, novamente na Arena Condá.

Ciclismo

Três atletas brusquenses, André Gohr, Soelito Gohr e Rodrigo Hang, disputaram nesta segunda a prova de contrarrelógio do ciclismo.

Na prova, a melhor colocação de Brusque foi do atleta André Gohr, que fez os 30km em 40min 36s, conquistando a nona posição. Gohr, que já foi campeão da modalidade, falou da participação e da dificuldade para este ano. “Fiz o que pude, esse ano tem sido uma temporada complicada pra mim, de muitos altos e baixos, mas entreguei o melhor”, destacou.

Gohr salientou a honra de correr pela cidade onde nasceu. “Sempre uma felicidade e uma honra poder defender Brusque, a minha cidade natal, nos Jogos Abertos. E desde já agradecer todo o apoio da Prefeitura através da Fundação de Esportes.” explicou.