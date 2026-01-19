Brusque Basquete inicia pré-temporada mirando grandes objetivos em 2026

Lázaro Viana/Prefeitura de Brusque

O Brusque Basquete iniciou os trabalhos com foco total em uma das temporadas mais ambiciosas de sua história recente. Mantendo a espinha dorsal do elenco e investindo em reforços pontuais, o time se prepara para lutar por títulos estaduais, defender a hegemonia em Santa Catarina e buscar o acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB).

A base considerada fundamental para o projeto foi mantida. Renovaram contrato o armador Wilsinho, o pivô Finão e o ala Pará, atletas que foram peças-chave nas últimas conquistas do clube. Além deles, seguem no elenco Marcus, Batata, Wallison, Kevin e Luiz Knabben.

Reforços do Brusque Basquete

Para fortalecer ainda mais o grupo, a diretoria anunciou duas contratações importantes, do ala Gabriel Oliveira, que chega após passagem pelo Blumenau, e o ala/pivô Lukas Josuel, ex-Mogi (SP), trazendo experiência e qualidade ao elenco brusquense.

Dentro de quadra, os objetivos são claros e ambiciosos. A equipe busca manter a hegemonia no basquete catarinense, lutar pelo tricampeonato dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) e voltar a levantar o troféu do Campeonato Estadual. Além disso, o clube trabalha com o propósito de participar do Novo Basquete Brasil (NBB).

"Sabemos que é um ano desafiador"

O técnico Durval Prado destaca a importância da continuidade do elenco e o comprometimento do grupo. “Manter a base do elenco é a prioridade para nós, porque são atletas que já conhecem a nossa filosofia de trabalho. Conseguimos neste ano reforçar a equipe com nomes que vêm para somar junto com a equipe. Sabemos que é um ano desafiador, mas temos um grupo muito comprometido e preparado para isso. Temos o objetivo de mantermos a hegemonia no Estado como sermos campeão estadual e colocar Brusque na NBB, sempre lutando entre os melhores”, comenta o professor.

A equipe volta aos treinamentos no dia 1º de fevereiro e já tem data marcada para a estreia na Liga Ouro, liga que dá acesso ao NBB. O primeiro compromisso será no dia 23 de fevereiro, às 20h, contra o América Mineiro, na Arena Brusque, com entrada franca para o torcedor.

Duval agradeceu também aos parceiros que confiam e apoiam o projeto, ressaltando que os patrocinadores foram fundamentais para o crescimento do basquete brusquense e para a consolidação do clube no cenário estadual e nacional.

Liga Ouro

A Liga Ouro 2026 está definida e volta a ocupar um papel central no desenvolvimento do basquete nacional. Divisão de acesso ao NBB, a competição reunirá seis equipes, de cinco estados, reforçando a abrangência e a importância do torneio como porta de entrada para a elite do basquete.

Pela primeira vez nesta temporada a NBB terá o sistema de rebaixamento. Além do Brusque Basquete, estão confirmadas nesta edição da Liga Ouro o Basket Joaçaba (SC), BT/Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí (SP), Contagem América Towers (MG), Fluminense (RJ) e Instituto Viva Vida/Cetaf (ES).