Confira tabela de jogos do Brusque Basquete na Liga Ouro 2026
Competição é divisão de acesso ao NBB
O Brusque Basquete retorna à Liga Ouro após oito anos. O elenco do técnico Durval Prado vai brigar pelo acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB).
Em quadra, o Brusque Basquete terá cinco adversários: Contagem/América, Fluminense, Instituto Viva Vida/Cetaf, Tatuí e Basket Joaçaba. As equipes se enfrentam em duas ocasiões, entre 23 de fevereiro e 10 de abril. Portanto, são dez jogos na fase de classificação.
A Liga Ouro 2026 repete o mesmo formato de disputa da edição de 2025. Após a fase de classificação, todas as equipes avançam para os playoffs.
As quartas de final serão em melhor de três jogos, no formato 1-2, com o time de melhor campanha levando o benefício de decidir em casa. As semifinais serão no mesmo formato, de melhor de três.
Por fim, a final será em melhor de cinco jogos, no formato 2-2-1, com mando de quadra para a equipe de melhor campanha. Na prática, quem conseguir um bom desempenho na fase classificatória terá vantagem nos confrontos eliminatórios.
Jogos do Brusque Basquete na fase classificatória
- 23/02, às 20h: Brusque Basquete x Contagem/América (Arena Brusque)
- 01/03, às 11h: Fluminense x Brusque Basquete (Ginásio João Coelho Netto, no Rio de Janeiro)
- 03/03, às 19h30: Instituto Viva Vida/Cetaf x Brusque Basquete (Sesc Guarapari, em Guarapari-ES)
- 07/03, às 16h: Brusque Basquete x Tatuí (Arena Brusque)
- 12/03, às 20h: Basket Joaçaba x Brusque Basquete (Complexo Esportivo Unoesc Campus II, em Joaçaba)
- 20/03, às 19h30: Contagem/América x Brusque Basquete (Ginásio Olympico Club, em Belo Horizonte-MG)
- 22/03, às 18h: Tatuí x Brusque Basquete (Ginásio Manoel Soares, em Tatuí-SP)
- 30/03, às 20h: Brusque Basquete x Basket Joaçaba (Arena Brusque)
- 07/04, às 20h: Brusque Basquete x Fluminense (Arena Brusque)
- 10/04, às 20h: Brusque Basquete x Instituto Viva Vida/Cetaf (Arena Brusque)