Confira tabela de jogos do Brusque Basquete na Liga Ouro 2026

Brusque Basquete em ação | Foto: Lázaro Viana/Prefeitura de Brusque

O Brusque Basquete retorna à Liga Ouro após oito anos. O elenco do técnico Durval Prado vai brigar pelo acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB).

Em quadra, o Brusque Basquete terá cinco adversários: Contagem/América, Fluminense, Instituto Viva Vida/Cetaf, Tatuí e Basket Joaçaba. As equipes se enfrentam em duas ocasiões, entre 23 de fevereiro e 10 de abril. Portanto, são dez jogos na fase de classificação.

A Liga Ouro 2026 repete o mesmo formato de disputa da edição de 2025. Após a fase de classificação, todas as equipes avançam para os playoffs.

As quartas de final serão em melhor de três jogos, no formato 1-2, com o time de melhor campanha levando o benefício de decidir em casa. As semifinais serão no mesmo formato, de melhor de três.

Por fim, a final será em melhor de cinco jogos, no formato 2-2-1, com mando de quadra para a equipe de melhor campanha. Na prática, quem conseguir um bom desempenho na fase classificatória terá vantagem nos confrontos eliminatórios.

Jogos do Brusque Basquete na fase classificatória