Bastidores: João Martins encaminha filiação ao PP para concorrer a deputado estadual em 2026

O empresário João Martins (PSD) deve se filiar, em breve, ao PP para concorrer a deputado estadual nas eleições de 2026. A ida de João à sigla faz parte de um cálculo eleitoral. A informação é de uma fonte progressista.

A filiação do empresário já teria o aval do senador Esperidião Amin (PP-SC), líder-mor dos progressistas. Além disso, ele contaria com o apoio dos vereadores André Rezini (PP) e Jean Pirola (PP), este que deve declinar da pré-candidatura a deputado estadual para abrir espaço a João.

Ele seria indicado como candidato do PP para representar toda a região. Nos bastidores, o cálculo é que a sigla vai gerar musculatura à campanha de João, pois pode diminuir a quantidade de votos necessária para se eleger. Em seu atual partido, o PSD, precisaria enfrentar pessedistas “pesos pesados” para conseguir uma vaga na Assembleia Legislativa.

Outros partidos foram dados como possíveis destinos de João: Novo e União Brasil. Porém, agora, o cenário que se encaminha é uma filiação do empresário ao PP, conforme revela a fonte.

Aval de Botuverá e Guabiruba

Ainda nos bastidores, a candidatura de João Martins pelo PP já teria até o aval do prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), e do presidente da Câmara de Guabiruba, Xande Pereira (PP). Hoje, João é visto como um dos principais nomes da oposição ao governo do prefeito André Vechi (PL).

“Pré-candidatíssimo”

João é mais que pré-candidato a deputado estadual, é “pré-candidatíssimo”. Isso fica nítido em suas publicações nas redes sociais. Na sexta-feira, 22, ele visitou o Clube 10 de Junho, em Guabiruba, e frequentou a final do Campeonato Municipal de Bocha da cidade.

Ele registrou a participação nas redes sociais. No vídeo, aparecem Xande Pereira, presidente da Câmara, e o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), as duas principais lideranças progressistas do município. Até o momento, não há informação se Zirke também avaliza o nome de João como futuro candidato pelo PP.

PP na base de Vechi

Atualmente, o PP pertence à base do governo do prefeito André Vechi. Segundo a fonte, o compromisso partidário com a gestão municipal deve permanecer até 2028, se depender unilateralmente do PP. Resta saber como o prefeito irá lidar com a provável filiação de João, seu principal adversário político, a um partido da própria base de apoio.

Por fim, a mesma fonte relata que é costurada uma aliança entre PP, União Brasil e PSD em Brusque de olho nas eleições de 2026. Do outro lado, caminham PL, Republicanos e PRD, grupo político de Vechi e do vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos). O Podemos, também na base do prefeito, deve lançar o vereador Cacá Tavares como candidato a deputado estadual.

