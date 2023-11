Bastidores: o que conversaram Bolsonaro e prefeito André Vechi em encontro em Brasília

No encontro entre o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), e o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira, 7, em Brasília, diversos assuntos foram tratados, incluindo política nacional, Santa Catarina, o partido e até futebol. O prefeito foi à capital para se filiar ao PL.

O jornal O Município conversou com duas fontes, que relataram como aconteceu o encontro, incluindo a preparação da ida a Brasília, os momentos na capital e também as conversas.

Vechi era filiado ao Democracia Cristã, com o “título” de único prefeito do partido em todo Brasil. A ida dele para o PL, sigla que abriga Bolsonaro, já era prevista e passava por um compromisso firmado na campanha eleitoral.

Antes do encontro

Segundo as fontes, o governador Jorginho Mello (PL) entrou em contato com Vechi e o convidou para ir a Brasília se encontrar com Bolsonaro. A filiação do prefeito de Brusque com a “bênção” do ex-presidente ocorreu junto com outros três prefeitos catarinenses.

Ele e o presidente do PL de Brusque, Aldinei de Souza, o Nei, saíram da cidade e foram para o aeroporto de Florianópolis por volta das 8h desta terça. Lá, se encontraram com Jorginho e pegaram voo para a capital.

O encontro estava marcado para as 15h. O grupo almoçou no aeroporto e depois foi com um carro de aplicativo até a sede do PL nacional, local em que Bolsonaro possui uma sala. Vechi, Jorginho e o restante da comitiva chegaram na sede uma hora antes.

Durante o encontro

Quando o relógio marcou 15h, horário do encontro, eles foram chamados para ir até a sala do ex-presidente. A deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) e o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, também estavam lá.

Relatam as fontes que os prefeitos, incluindo Vechi, conversaram sobre as cidades que administram e mencionaram as chuvas que atingiram Santa Catarina em outubro. Bolsonaro também teria tratado de política nacional e avaliado o crescimento do PL na região Nordeste.

Além disso, as fontes detalham que o ex-presidente agradeceu aos prefeitos por se filiarem ao partido. Com Vechi especificamente, Bolsonaro celebrou o acesso do Brusque para a Série B do Brasileirão e disse que torceria para a promoção futura para a Série A. Ele também teria perguntado se “estava tudo certo” em Brusque.

Em outro momento, contam os interlocutores que Bolsonaro perguntou, em tom de brincadeira, se alguém torcia para o Palmeiras, time do ex-presidente. Vechi confirmou a torcida para o time paulista. Com a resposta, o ex-presidente abraçou o prefeito e disse que estava empolgado com a briga do Palmeiras pelo título do Brasileirão.

Depois do encontro

Após o encontro na sede do PL, Vechi, juntamente com o restante do grupo, foi até a Secretaria de Articulação. Posteriormente, ele retornou ao aeroporto para embarcar no voo de volta para Santa Catarina.

Com a filiação, Vechi se junta agora ao partido do vice-prefeito de Brusque, André Batisti, o Deco, e o PL assume o comando da prefeitura com “chapa pura”, formada somente por integrantes do partido.

