Batalha de rap que acontece neste domingo em Guabiruba irá virar documentário; conheça o projeto

Neste domingo, 19, às 14h30 irá acontecer uma batalha de rap na quadra da Escola Básica Municipal Professora Anna Othília Schlindwein. O evento será gravado e irá virar um documentário chamado “As Vozes Negras do Beat: Primeira Batalha do Dragão”.

Oito MC’s irão participar da batalha. O projeto é idealizado pela produtora cultural Antônia Garcia e o objetivo é atingir a juventude negra das regiões descentralizadas e proporcionar um espaço de representatividade.

Evento livre

O evento é de classificação livre e contará com uma intérprete de libras simultânea (Gisely). A gravação da batalha servirá como material para o documentário produzido pela produtora audiovisual de Brusque Rejected Tapes.

A produção se divide em três partes “A Voz”, “A Rima” e “O Beat”, cada uma contando com a entrevista de especialistas no assunto da região.

Ao final do projeto, o documentário ainda vai contar com uma estreia na Câmara dos Vereadores de Guabiruba. Todos os detalhes estão presentes nas redes sociais do projeto (@asvozesnegras).

A equipe formada majoritariamente por pretos e pardos conta ainda com Tati Rocha como assistente de produção, Eduarda Belém no trabalho de divulgação nas redes e imprensa e DJ Blade como DJ e parceiro.

Dentre os convidados estão os MC’s Scar, Oriaj, Dimmy, Manjami e Dre Araujo. O documentário contará com uma participação especial da cantora e professora de canto brusquense Rívia.

