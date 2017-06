Batalhão de Engenharia chega a Brusque para analisar instalação de ponte temporária

Quatro representantes do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, de Porto União, no Planalto Norte do estado, estão em Brusque na tarde desta segunda-feira, 26. Eles vieram fazer um reconhecimento da ponte Arthur Schlösser, a ponte do terminal, a fim de levantar informações para verificar a possibilidade de um lançamento de uma ponte de equipagem militar – uma ponte LSB, do inglês Logistic Support Bridge – ponte de suporte e logística.

O local está interditado desde o começo do mês devido a um problema estrutural e a intervenção do Exército na logística da ponte foi uma solicitação do vereador Cleiton Bittelbrunn. Os integrantes do batalhão ficam na cidade até o fim da tarde de terça-feira, 27, quando devem finalizar a vistoria e preparar um estudo para posteriormente apresentar ao município.

Além do vereador, participou da vistoria na cabeceira na ponte e também no trecho em frente à antiga Honda Takai, na avenida Arno Carlos Gracher, a Beira-Rio, o prefeito Jonas Paegle, engenheiros do Departamento Geral de Infraestrutura (DGI) e funcionários do gabinete.

O 2º tenente do 5º Batalhão, Mateus Fiamoncini, diz que ainda é muito cedo para apontar alternativas e que na manhã de terça-feira, após reunião no gabinete do prefeito, novas linhas de ação devem ser definidas. Porém, o estudo continua com vistoria na ponte e em possíveis locais de implantação da LSB.

“Vamos recolher todas essas informações e gerar um relatório, no qual será analisado sua logística e a necessidade da construção da ponte”, diz o 2º tenente. Segundo ele, vários aspectos serão analisados e estima-se entregar o documento no menor tempo possível.

Por outro lado, Fiamoncini afirma que Brusque “é uma cidade próspera e que não apresenta dificuldade de logística”, já que pelo que observou, a situação não foi de catástrofe. “Amanhã com certeza teremos uma visão melhor do local e do que pode ser feito”, garante.

O prefeito destaca que é importante a vinda do Batalhão para fazer este levantamento e que várias ideias estão sendo apontadas, para que se encontre a melhor estratégia. A princípio, estuda-se uma ponte em vão único que iria da Beira Rio, em frente à antiga Takai, até o outro lado, no Brusque Palace Hotel, e outra ao lado da ponte do terminal.

“Está sendo feita uma análise global para ver qual é a viabilidade. Essa foi a nossa preocupação desde o primeiro dia e estaremos trazendo uma solução”, diz Paegle, que informa que o resultado do estudo deve sair dentro de 60 dias.