Baumgärtner Ranch: conheça o espaço inspirado na cultura texana criado por família de Brusque
Local é reconhecido como um dos maiores pontos de encontro da cultura country no Brasil
O estado do Texas, nos Estados Unidos, pode até estar a milhares de quilômetros de distância, mas quem atravessa a porteira do Baumgärtner Ranch, nas proximidades da rodovia Antônio Heil, já no território de Itajaí, encontra um pedaço autêntico do Velho Oeste em terras catarinenses.
Criado em 2019 pela família Baumgärtner, de Brusque, o rancho nasceu como um refúgio particular e hoje é reconhecido como um dos maiores pontos de encontro da cultura country no Brasil.
Construído no estilo de um celeiro, todo em madeira, o espaço reúne antiguidades, carros clássicos e objetos trazidos do Texas, compondo um cenário que mistura rusticidade e autenticidade.
Além da ambientação, o rancho se destaca por receber artistas da música country americana, oferecendo uma experiência rara no país.
Dieter Baumgärtner, idealizador do projeto e vocalista de uma banda country há mais de 15 anos, explica que o rancho surgiu de forma despretensiosa.
“Eu morei no Texas quando tinha 16 anos, em um intercâmbio, e foi lá que tudo começou. Depois, quis trazer essa vivência para cá. Fizemos o aterro, começamos as primeiras construções e, com o tempo, nasceu o rancho principal “, contou.
A estreia oficial foi em uma festa de aniversário. “O primeiro evento foi a minha festa de 40 anos. A partir dali, percebemos que o espaço tinha uma identidade própria e poderia crescer como um ponto de referência para eventos country “, relembrou.
Desde então, o rancho passou a sediar diferentes programações que atraem visitantes de várias regiões do Brasil. Entre elas, estão:
A família Baumgärtner destaca que cada detalhe foi pensado para manter a autenticidade da cultura texana. Foram mais de 30 viagens aos Estados Unidos em busca de móveis, objetos e referências que hoje compõem a atmosfera do espaço.
Roberta Baumgärtner, esposa de Dieter que cresceu em meio à vida rural, lembra que a proposta é mais do que estética.
“O rancho carrega a nossa essência. Queremos que as pessoas sintam não apenas o visual do Texas, mas o espírito do country, a música, a comida e o estilo de vida”, afirmou.
Localizado a cerca de 30 minutos de Balneário Camboriú e a 20 minutos de Brusque, o rancho oferece proximidade com os principais centros urbanos sem perder o clima de interior.
“É um sonho que eu nem sabia que tinha, mas que se tornou realidade. Boa parte da minha vida é estar no rancho com a família e, nos eventos, conhecer muita gente nova. Fiz muitos amigos por causa do espaço e percebo que há muita gente com os mesmos interesses. Cada visita é uma oportunidade de viver o country de forma verdadeira, como se estivéssemos no Texas”, resume Dieter.
Com eventos que misturam tradição, música, gastronomia e convivência, o Baumgärtner Ranch se consolida como um dos espaços mais originais do país, mantendo viva a chama da cultura country em Santa Catarina.
Interessados em participar da próxima edição do evento “Uma Noite no Tennessee”, marcado para 8 de novembro, podem adquirir ingressos pelo site do Baumgärtner Ranch, pela plataforma Ingresso Nacional ou pelas redes sociais do espaço (@baumgartner.ranch).
