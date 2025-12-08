Bazar da Ação Social da Paróquia São Luís Gonzaga acontece nesta semana em Brusque
Peças de roupas serão vendidas por valores entre R$ 5 e R$ 10
Dos dias 9 a 11 de dezembro, a Ação Social da Paróquia São Luís Gonzaga promove o tradicional bazar no salão da igreja matriz, no Centro de Brusque. O horário de funcionamento será das 13h30 às 17h, e o pagamento deverá ser somente em dinheiro.
No local, estarão disponíveis para a compra roupas de modelos infantil, juvenil, masculino e feminino, no valor de R$ 5 e R$ 10, além de acessórios e calçados. O atendimento será por ordem de chegada.
Todo o valor arrecadado com a venda do bazar será destinado para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade.
Ingrid Fischer, responsável pelo bazar ao lado de Viviane Zen e Betina Benvenutti, destaca o uso que terá o dinheiro recebido pelas vendas do bazar.
“Com o dinheiro que será arrecadado no bazar, podemos reverter em alimentos, fraldas e até mesmo com medicamentos mediante receita médica. O intuito da ação social é ajudar os mais necessitados, suprindo muitas questões que para algumas famílias se tornam difíceis. Queremos fazer um trabalho conjunto com os voluntários e, assim, ajudar muitas pessoas”.
