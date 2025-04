Bazar da Receita Federal acontece em Brusque neste sábado; veja como local está

Acontece neste sábado, 5, em Brusque, o bazar com produtos da Receita Federal. A ação ocorre no Seminário de Azambuja, em frente ao Hospital Azambuja. O bazar começa a partir das 8h e vai até às 18h.

Conforme a organização, a cada 30 minutos, 20 pessoas terão acesso ao bazar, com um limite de compras de até R$ 2,5 mil por CPF. Os pagamentos poderão ser feitos via Pix, dinheiro, cartão de débito e crédito, com a opção de parcelamento em até 10 vezes, desde que a parcela mínima seja de R$ 50.

A gerente de operações do Hospital Azambuja, Sheila Pamplona, explica a dinâmica do bazar. “Vamos abrir as portas aqui do seminário, o pessoal que estiver chegando receberá senhas. Entrando aqui eles farão um cadastro conosco, então tem que ter o CPF ou um documento com foto, após esse cadastro eles começam a fazer as compras”.

Dentro do local foi montado um circuito, em cada parte haverá uma seção com produtos diferentes. Há produtos de pesca, celulares, roupas, brinquedos, perfumes e diversos outros objetos. Todos os produtos são resultados de apreensões vindas do Paraguai.

“Então eles fazem todo esse processo em torno de mais ou menos uma meia hora, chegando no final eles vão para a parte de conferência dos produtos, depois eles vão para o caixa e aí eles são liberados para a saída, daí entra uma nova turma da mesma forma”, conta Sheila.

Ela recomenda que as pessoas que forem até o bazar, observem bem os produtos para evitar a necessidade de retornar o circuito e deixar produtos. “Porque o volume de pessoas é muito grande e eles vão estar perdendo tempo se fizerem isso. Infelizmente, a gente precisa limitar o tempo que eles ficam e também respeitar as pessoas que estão na fila”.

Toda a renda será revertida para melhorias no hospital.

O que é preciso

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento oficial com foto e CPF. A venda será exclusiva para pessoa física, sem a possibilidade de compras por CNPJ. Por medidas de segurança, não será permitida a entrada com mochilas, bolsas grandes, capacetes e animais. Além disso, os produtos não poderão ser testados ou experimentados no local.

Haverá ainda um limite de compras por categoria de produto. No caso dos brinquedos, cada pessoa poderá adquirir até 15 unidades, sendo no máximo três por tipo. Para vestuário, o limite será de 12 peças, respeitando também o máximo de três por modelo. Equipamentos eletrônicos estarão restritos a duas unidades por tipo, enquanto instrumentos musicais poderão ser adquiridos no máximo um por pessoa.

