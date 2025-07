Bazar solidário com peças a partir de R$ 5 arrecada fundos neste domingo para animais resgatados em Brusque

Um bazar solidário com peças a partir de R$ 5 será realizado neste domingo, 13, a partir das 9h. O evento será na rua Sete de Setembro, número 120, no bairro Santa Rita, em Brusque.

A ação tem como objetivo arrecadar recursos para o cuidado de animais resgatados e o pagamento de dívidas em clínicas veterinárias.

Além das roupas a preços acessíveis, o bazar contará com combos gastronômicos disponíveis por encomenda antecipada até o dia 10 de julho. Os pedidos podem ser feitos pelo telefone (47) 99193-7179.

Haverá venda de pão com bolinho e chocolate por R$ 25; pão com bolinho e refrigerante 200 ml por R$ 21; e copinho com seis donuts por R$ 20. As

A organização também está recebendo doações de roupas e itens em bom estado até esta quinta-feira, 10, no ponto de coleta Capy Box. Toda a renda arrecadada será destinada aos cuidados dos animais em situação de vulnerabilidade. “É um movimento de amor. Sua compra pode salvar uma vida”, reforçam os organizadores.

