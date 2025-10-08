Bazar solidário com peças a R$ 3 ocorre em Brusque; saiba quando

Um bazar beneficente com peças a R$ 3 será realizado no sábado, 18, em Brusque, com o objetivo de arrecadar recursos para o cuidado de animais resgatados. O evento acontecerá das 7h às 12h, na Escola de Ensino Fundamental Professora Augusta Dutra de Souza, localizada na rua Alberto Muller, 1520, no bairro Limeira.

Entre os produtos à venda, estarão roupas, calçados, acessórios, livros e outros artigos diversos. A iniciativa une solidariedade e sustentabilidade, oferecendo a oportunidade de adquirir boas peças a preços acessíveis e, ao mesmo tempo, contribuir com a causa animal.

A ação é divulgada pelo perfil do Instagram Yoda e os Resgatados. “Não perca a oportunidade de garantir peças maravilhosas e ajudar os animais”, convida a publicação.

