Beach tennis: brusquense de 16 anos chega às quartas de final de torneio internacional

O brusquense André Caetano, de 16 anos, chegou até as quartas de final do BT400 de Balneário Camboriú, etapa do circuito mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF Beach Tennis World Tour), realizada de 25 a 30 de março na praia central, com 32 duplas.

Caetano, um dos três participantes mais jovens, fez dupla com Mateus Yuji, de 19 anos. Na primeira fase, a dupla venceu Daniel Schmitt (Brasil) e Federico Galeazzi (Itália) por 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 6-4 e 10-8.

A segunda fase teve o confronto entre Leonardo Branco e Hugo Russo. Caetano e Yuji venceram por 6-3 e 7-6. A eliminação foi só nas quartas de final, contra o espanhol Antonio Ramos Viera e o venezuelano Carlos Vigon, por 4-6 e 2-6.

“Essa semana foi muito especial pra mim, melhor resultado da minha carreira. Isso só me traz a certeza que estou no caminho certo. Seguirei confiando no processo e colocando Deus em frente a todas as coisas”, afirma o brusquense.

Campeão Sub-18

André Caetano ocupa o 98º lugar no ranking mundial, e no mesmo fim de semana do BT400, foi campeão do ITF BTJ100 Circuito Next Gen, também em Balneário Camboriú, na categoria Sub-18. Também em dupla com Mateus Yuji, venceu Vinícius Schurtz e Matheus Antonello por 6-4 e 6-1 na final.

Nas quartas de final, a dupla eliminou Bruno Alcântara e Henrique Medeiros; Vitor Menel e Bernardo Lacerda foram os adversários das semis.

Mais brusquenses

O consagrado André Baran, atual número 3 do mundo, que chegou ao topo do ranking no ano passado, também disputou o BT 400. Ao lado do italiano Michelle Cappelletti, foi o vice-campeão do torneio. A derrota para o francês Nicolas Gianotti e para o italiano Mattia Spoto na final foi por 6-1 e 6-0, após uma exaustiva semifinal com Giovanni Cariani e Daniel Mola, que terminou com vitória em parciais de 7-5, 6-7 e 5-10.

Outro brusquense participando do BT400 foi Mateus Buemo, de 20 anos. Ele ficou na primeira rodada, em dupla com Dani Ballerini, após dois sets de 5-7 contra Renzo Amancio e João Wiesinger.

