Bebê é arremessado de carro e fica em estado grave após acidente em Balneário Camboriú
Vítima estava sendo encaminhada ao hospital pois estava engasgada
Um bebê foi arremessado para fora de um carro após um grave acidente na Terceira Avenida, em Balneário Camboriú, na manhã desta quinta-feira, 9. O veículo teria colidido com o canteiro da pista. Ele sofreu um traumatismo craniano e está internado em estado grave.
Outras quatro pessoas estariam no carro, sendo um casal e duas crianças. Eles não foram encontrados no local do acidente. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 6h.
Diversas equipes de socorro foram acionadas para atender a ocorrência, mas ao chegarem ao local encontraram o veículo, um Jeep Commander Overland, danificado e sem nenhum dos ocupantes.
Testemunhas informaram aos agentes que o carro se deslocava de forma urgente para o Hospital Unimed, onde buscava atendimento para o bebê, que estaria engasgado. Durante o trajeto, o motorista teria perdido o controle do veículo, que colidiu contra o canteiro. O impacto foi tão forte que o bebê acabou sendo ejetado do automóvel, sofrendo ferimentos graves.
De acordo com informações do portal Menina, da Rádio Menina, o acidente ocorreu após o carro passar por uma lombada, onde acabou perdendo o controle da direção e batendo no canteiro lateral. Ainda conforme o portal, o bebê está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Unimed.
Os demais ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves. Eles teriam sido levados para o hospital com o auxílio de um taxista.
Os bombeiros realizaram o desligamento da bateria do veículo e deixaram o local em segurança sob os cuidados da Polícia Militar e dos agentes de trânsito. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.
