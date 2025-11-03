Bebê morre após pais caírem no sono depois de beber, em Joinville
Caso aconteceu no bairro Comasa
Um bebê de 8 meses morreu após os pais caírem no sono depois de consumirem álcool na noite de sábado, 1º, em Joinville.
A Polícia Militar foi acionada na manhã de domingo, 2, na rua Imbuia, no bairro Comasa, por volta de 8h10.
O pai da criança, de 28 anos, com passagens policiais por ameaça, lesão corporal, posse de drogas, violência doméstica e roubo, e a mãe, de 27, sem passagens policiais, ambos naturais de Santa Catarina, foram para um churrasco por volta das 20h e retornaram por volta das 23h. A filha do casal ficou junto com a mãe.
Segundo relato do homem, por volta das 2h, sua esposa foi amamentar a recém-nascida. Então, a criança pegou no sono, momento em que colocaram ela no canto da cama. O outro filho, de 3 anos, estava dormindo no mesmo quarto, no berço. Durante a noite, não acordaram em nenhum momento.
O casal consumiu bebida alcoólica no churrasco e, quando chegaram em casa, beberam novamente. O casal alegou que teve relações sexuais e dormiu logo em seguida.
Por volta das 8h, acordaram e perceberam que o bebê estava com a boca roxa e com sangramento no nariz, já sem vida. Eles pegaram a criança no colo e correram na rua pedindo ajuda.
Quando a PM chegou ao local, a bebê estava recebendo atendimento do Corpo de Bombeiros, que estava realizando compressão torácica. Após a chegada do Samu, o óbito foi constatado.
O casal vai responder por homicídio doloso. A Polícia Civil, Polícia Científica e Instituto Médico Legal também compareceram ao local.
*Texto atualizado às 16h40 de segunda-feira, 3.
