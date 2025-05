Uma boneca no colo de uma menina deve ser vista como fruto de um costume milenar e até natural. Mas, não se pode dizer o mesmo de uma mulher adulta com um Bebê Reborn nos braços, esse boneco de silicone, vinil e pano, feito de forma artesanal para que tenha a maior semelhança possível com uma criança recém-nascida. O problema é que essas bonecas estão sendo tratadas como se fossem suas verdadeiras filhas. Daí as discussões sobre esse tipo de comportamento.

Um padre que divide o seu ministério entre o altar e as redes sociais, postou uma mensagem para dizer que não realiza “batizados ou primeira comunhão de bonecas Reborn”. Escreveu de forma irônica, que “tais situações devem ser encaminhadas ao psicólogo, psiquiatra ou, em último caso, ao fabricante da boneca”.

Como o padre tem milhões de seguidores, não faltaram comentários condenando a loucura dessa estranha moda que está levando mulheres adultas a comprar um boneco de silicone, para tratá-lo como se fosse uma criança de carne, osso e espírito. Alguns aconselharam o padre a se cuidar porque poderia ser acusado de “rebornfobia” e até ser denunciado ao conselho tutelar.

A postagem do religioso foi uma brincadeira, a fim de chamar a atenção para esse novo problema comportamental. Porém, têm ocorrido casos como o de Itajaí, onde uma mulher foi a uma Unidade Básica de Saúde para vacinar o seu Bebê Reborn. Parece que a cidadã da vizinha cidade está seriamente comprometida com o programa oficial de vacinação. Mesmo assim, o seu “bebê” não foi picado porque ainda não existe vacina para a doença da sua “mãe”.

A bizarrice de tratar o produto de um trabalho artesanal feito de silicone e pano como um verdadeiro ser humano parece não ter limites. Uma loja de Campinas foi transformada numa maternidade, com incubadora onde a “mãe” pode “dar à luz” ao seu Bebê Reborn, desde que pague, é claro, o preço salgado de realizar o seu psicodélico capricho maternal.

Naquela surrealista “maternidade”, a “mamãe” receberá a sua “criança” com a devida certidão de nascimento e o nome, informações sobre o teste do pezinho, a marca da vacina no bracinho, o peso e o tamanho do bebê. O disparate continua dentro de uma bolsa com o enxoval, contendo mamadeira, chupeta e, imaginem, até fralda descartável.

Os psicólogos dizem que ainda é cedo para se afirmar se o apego de mulheres adultas a esse tipo de boneco pode causar algum tipo de transtorno mental. Porém, concordam que quem se afeiçoa demasiadamente a um objeto, a fim de preencher um vazio ou um trauma existencial, já sofre ou pode vir a sofrer de algum distúrbio psicológico ou psíquico.