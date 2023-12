Bebê recém-nascido é encontrado morto em terreno baldio no Oeste catarinense

O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma sacola em um terreno baldio em Chapecó, no Oeste catarinense, no domingo, 17. Segundo a Polícia Civil, o menino teria nascido com vida.

Uma nova perícia será feita para determinar a causa da morte. O corpo foi encontrado por um morador na rua Teresópolis, no bairro Santa maria, por volta das 14h.

Até a publicação desta matéria, a polícia não encontrou familiares da vítima.

A Delegacia e Investigação Criminal da Fronteira (Dic-Fron) de Chapecó investiga o caso. Detalhes sobre o caso podem ser repassadas às autoridades pelo telefone 2049-7911, entre 12h e 19h.

