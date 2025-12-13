Bebê surpreende pais e médico ao nascer com mais de 5 kg em Brusque

Brusque registrou no dia 11 de dezembro o nascimento de Henry Carlos Groh, filho de Joice Macaneiro Groh e Luiz Henrique Groh. O bebê nasceu no dia 11 de dezembro, às 8h15, no Hospital Imigrantes, pesando 5,257 kg e medindo 54 cm.

Segundo o médico responsável, o doutor Yuri Vasques, Henry é o maior bebê que ele já atendeu em um parto.

O nome do bebê traz homenagens à família: “Carlos” é uma referência aos avós, enquanto “Henry” é uma releitura em homenagem ao pai, Luiz Henrique. Os dois pais são naturais de Brusque; Joice é empresária e Luiz trabalha como funcionário público.

Surpresa ao nascer

Luiz Henrique explicou como a gestação chamou atenção desde o início: “minha esposa é diabética, e desde a primeira consulta o médico já nos alertou que o bebê poderia nascer maior que o comum. As ultrassons mostraram que ele estava crescendo mais do que o normal por causa da diabetes dela”.

Ele também comentou sobre a surpresa no momento do parto: “no último exame, estimavam que ele teria cerca de 4,2 kg, mas ele nasceu com 5,2 kg. Sabíamos que seria um bebê grande, mas não tanto. Por isso, o parto foi realizado por cesárea”.

