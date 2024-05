Beira Rio sentido Dom Joaquim não sofre danos significativos após chuvas, diz vice-prefeito de Brusque

No último final de semana Brusque mais uma vez sofreu com cheias no Rio Itajaí-Mirim. Após um fim de semana chuvoso, tanto na cidade, como em municípios vizinhos, a Defesa Civil chegou a registrar picos de aproximadamente 7,5 metros no curso fluvial. Com esse nível, o rio sai da calha em alguns pontos.

A nova Beira Rio sentido Dom Joaquim, que iniciou no dia 6 de maio, também foi afetada pelas águas, comenta o vice-prefeito, secretário de Infraestrutura Estratégica, Deco Batisti. Porém, os danos não chegaram a ser significativos, a ponto de alterar a programação dos serviços.

“Agora as equipes precisam realizar a limpeza do local para que posteriormente os trabalhos continuem. Isso é questão de até dois dias. Com a melhora do tempo e também quando o solo secar, a obra já volta à normalidade. Mesmo com a situação, a obra não atrasará”, continua Deco.

Os responsáveis técnicos da secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE) também já realizaram a fiscalização nas demais obras, como a macrodrenagem da bacia Victor Meirelles, a drenagem da rua Abraão de Souza e Silva, da rua Orides Schwartz e a construção do Centro de Educação Infantil Tia Ana. Nenhuma delas apresentou intercorrências.

“Brusque sofreu com a cheia do rio, porém o nível de água que caiu na cidade não foi suficiente para prejudicar as demais obras”, enfatiza o secretário.

Relembre as obras da Beira Rio sentido Dom Joaquim

Dividida em quatro trechos, o primeiro, que já está em execução, foi financiado pelo Fonplata, com investimento superior a R$ 59 milhões. A nova via será mais uma opção de tráfego entre os bairros Jardim Maluche, Guarani, Rio Branco e Dom Joaquim.

Esse trecho terá 3,3 quilômetros de extensão, com terraplanagem, estabilização das encostas, enrocamento, drenagem, pavimentação e sinalização.

Pra finalizar, Deco lembra que o principal objetivo da obra é sua função como canal extravasor.

“Esses são bairros que sofrem a anos com as cheias. O principal objetivo dessa nova obra é mitigar os impactos das chuvas em todos esses bairros. Consequentemente, a cidade ganha mais uma opção de via”.

Leia também:

1. Seguro obrigatório voltará a ser pago por proprietários de veículos em 2025

2. Refugiados do RS: 14 pessoas da mesma família são acolhidas em casa de Brusque

3. Brusque anuncia saída do técnico Luizinho Lopes

4. VÍDEO – Timelapse mostra nível do rio Itajaí-Mirim subindo em Brusque

5. Homem é condenado por homicídio em saída de casa noturna em Brusque

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: